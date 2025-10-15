Cuaca Jogja Hari Ini, Rabu 15 Oktober 2025: Kota dan Sleman Hujan Ringan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari ini, Rabu, 15 Oktober 2025.

Prakiraan cuaca menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah DIY diperkirakan mengalami kondisi Hujan Ringan, sementara dua kabupaten diprediksi cerah.

Berikut adalah perincian prakiraan cuaca untuk masing-masing kabupaten dan kota di DIY pada hari ini:

Kota Yogyakarta diprediksi mengalami Hujan Ringan. Suhu udara di Kota Yogyakarta diperkirakan berada dalam rentang terpanas di DIY, yaitu antara 24 hingga 35 derajat celsius. Tingkat kelembaban relatif diprediksi antara 56 hingga 97 persen.

Wilayah Sleman juga diperkirakan mengalami Hujan Ringan. Kisaran suhu udara di Sleman adalah antara 24 hingga 33 °celsius. Sementara itu, tingkat kelembaban diperkirakan mencapai 59 hingga 95 persen.

Sedangkan di Kulon Progo, kondisi cuaca yang diprediksi adalah Hujan Ringan. Suhu udara di Kulon Progo berkisar antara 24 hingga 32 deraja celsius dengan tingkat kelembaban relatif antara 66 hingga 96 persen.

Wilayah Berpotensi Cerah

Dua wilayah pesisir dan selatan DIY diprediksi mengalami cuaca cerah:

1. Bantul: Prakiraan cuaca untuk Bantul adalah Cerah. Suhu udara di Bantul diprediksi antara 23 hingga 34 ° celsius, dengan tingkat kelembaban relatif yang cukup tinggi, yaitu 59 hingga 98 persen.

2. Gunungkidul: Gunungkidul juga diperkirakan Cerah pada 15 Oktober. Kisaran suhu di Gunungkidul adalah 24 hingga 34 ° celsius, sementara kelembaban relatif berada dalam batas 60 hingga 92 persen.