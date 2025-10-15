Gudang Furniture di Bantul Terbakar, Perusahaan Merugi Ratusan Juta

JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 09:30 WIB
Proses pemadaman api di gudang CV Tiga Ganesha Abadi pada Selasa (13/10). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gudang produksi furniture di Pendowoharjo, Sewon, Kabupaten Bantul terbakar pada Selasa (14/10).

Gudang milik CV Tiga Ganesha Abadi itu dilalap si jago merah sekitar pukul 15.45 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kebakaran ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar. 

"Kemudian saksi mencoba memadamkan api dengan menggunakan air dan alat seadanya, tetapi api tidak bisa padam," katanya. 

Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan lima unit mobil pemadam dan tiga unit tangki air dari PMI dan Tagana.

"Diperkirakan total kerugian berjumlah Rp 100 juta," ujarnya. 

Sejumlah barang yang hangus terbakar di antaranya mesin single planer, double planer hingga beberapa furniture yang terbuat dari kayu.

Polisi masih menyelidiki lebih lanjut terkait pemicu kebakaran tersebut.

