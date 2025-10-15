Kemenag DIY Akan Mendata Jumlah Ponpes yang Mengantongi IMB

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta bakal mendata pondok pesantren yang mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Berdasarkan data Kanwil Kemenag DIY, jumlah pondok pesantren di wilayah tersebut mencapai 461.

"Saat ini sedang mendata," kata Ketua Tim Pondok Pesantren Kemenag DIY Agus Jaelani.

Pihaknya mendorong agar ponpes di Jogja mengantongi IMB dalam mendirikan bangunan.

Kendati demikian, ia berharap ada kemudahan dalam proses pengajuan IMB agar tidak memberatkan ponpes.

"Ponpes itu selama ini dalam mendirikan bangunan dengan swadaya bahkan juga swadana. Syukur kalau ada kebijakan untuk kemudahan dalam IMB bagi ponpes, gratis lebih baik," katanya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY Faishol Muslim pemerintah DIY sedang menyiapkan rancangan peraturan gubernur (rapergub) untuk memastikan keamanan bangunan serta sarana prasarana pondok pesantren.

"Pada rapat pembahasan kemarin sudah kami sampaikan perlunya pelatihan tata kelola bangunan bagi pengelola pesantren serta bantuan teknis pembangunan konstruksi," ujar Faishol di Yogyakarta, Rabu (8/10).