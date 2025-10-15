JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Lokasi Pengganti TKP Abu Bakar Ali Tak Kunjung Ramai, Banyak Pedagang Menutup Lapak

Lokasi Pengganti TKP Abu Bakar Ali Tak Kunjung Ramai, Banyak Pedagang Menutup Lapak

Rabu, 15 Oktober 2025 – 19:03 WIB
Lokasi Pengganti TKP Abu Bakar Ali Tak Kunjung Ramai, Banyak Pedagang Menutup Lapak - JPNN.com Jogja
Lokasi TKP eks Menara Kopi yang ditempati pedagang dan juru parkir dari TKP Abu Bakar Ali tampak sepi, Rabu (15/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Eks pedagang dan juru parkir Abu Bakar Ali (ABA) yang sekarang menempati lokasi baru mengeluh karena jumlah pengunjung yang kian sepi.

Sudah lima bulan mereka direlokasi ke tempat yang baru, yaitu di bekas bangunan Menara Kopi, tetapi jumlah pengunjung belum meningkat.

Sekitar 200an PKL yang terdiri dari pedagang kuliner, suvenir dan oleh-oleh memilih menutup dagangan mereka.

Baca Juga:

Pengelola TKP ABA Doni Ruliyanto mengatakan pihaknya telah menemui Wali Kota Yogyakarta untuk mengadukan nasib mereka.

Warga ABA tersebut meminta agar dibuatkan halte permanen dan penyeberangan pengunjung di bawah jembatan kereta api untuk memudahkan akses.

Selain itu, pihaknya berharap ada petunjuk arah menuju tempat parkir di Jalan Abu Bakar Ali tersebut sehingga memudahkan bus-bus pariwisata dari luar daerah.

Baca Juga:

"Sehari belum tentu ada bus yang parkir. Paling Sabtu dan Minggu ada 1-3 bus," kata Doni, Rabu (15/10).

Sepinya aktivitas di TKP eks Menara Kopi, menurut Doni, membuat banyak pedagang memilih tutup.

Lokasi baru yang ditempati pedagang dan juru parkir TKP Abu Bakar Ali masih sepi setelah lima bulan direlokasi. Banyak pedagang yang menutup lapak mereka.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   parkiran Abu Bakar Ali tkp abu bakar ali eks menara kopi tempat parkir relokasi Jogja parkir malioboro parkiran aba

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU