Lokasi Pengganti TKP Abu Bakar Ali Tak Kunjung Ramai, Banyak Pedagang Menutup Lapak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Eks pedagang dan juru parkir Abu Bakar Ali (ABA) yang sekarang menempati lokasi baru mengeluh karena jumlah pengunjung yang kian sepi.

Sudah lima bulan mereka direlokasi ke tempat yang baru, yaitu di bekas bangunan Menara Kopi, tetapi jumlah pengunjung belum meningkat.

Sekitar 200an PKL yang terdiri dari pedagang kuliner, suvenir dan oleh-oleh memilih menutup dagangan mereka.

Pengelola TKP ABA Doni Ruliyanto mengatakan pihaknya telah menemui Wali Kota Yogyakarta untuk mengadukan nasib mereka.

Warga ABA tersebut meminta agar dibuatkan halte permanen dan penyeberangan pengunjung di bawah jembatan kereta api untuk memudahkan akses.

Selain itu, pihaknya berharap ada petunjuk arah menuju tempat parkir di Jalan Abu Bakar Ali tersebut sehingga memudahkan bus-bus pariwisata dari luar daerah.

"Sehari belum tentu ada bus yang parkir. Paling Sabtu dan Minggu ada 1-3 bus," kata Doni, Rabu (15/10).

Sepinya aktivitas di TKP eks Menara Kopi, menurut Doni, membuat banyak pedagang memilih tutup.