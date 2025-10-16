Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 16 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (16/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : pemasangan konstruksi guna layanan PBPD

Lokasi Pekerjaan : Jl S Parman, Bugisan, Pamularsih, Gg Dorodasih, Jl Sugeng jeroni, Pr. Asmarandana, Jl Madumurti, Jl Srikaloka, Jomegatan, SMSR, SMKI, Patangpuluhan, Jl Kapten Tendean, gg Sadewo, gg Nakulo, gg Puntodewo, Wirobrajan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : JL. Tajem, Dn Kenayan, SMP Budi Mulia 2, SPBU Pertamina 44.555.20 Wedomartani, Dn Panjen, Pr Griya Kenayan, Jl. Raya Pringgodani, Dn Sanggrahan, Dn Ngelarang, Dn Gedongan Lor, UNRIYO, Rs Medika Respati, Dn Tajem, Dn Tajem Baru, MAN 2 Sleman, Dn Denokan, Jl. Kadisoka, Dn Kadisoka, Pr Kadisoka, Pr Soka Indah, Pr Soka Asri, Dn Banjeng, Dn Bokoharjo, CV. Farm Indo Asia , Jl. Stadion Maguwoharjo Dn Karangsari, BPSIP Yogyakarta, RS UAD, Dn Malangrejo, Pr Kanisius, Pr Amta dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (penggantian tiang)

Lokasi Pekerjaan : KEMBARAN,KASIHAN, JETIS, GANGIN, DONOTIRTO, PR GRAHA HINGGIL, PR PKU MUHAMMADIYAH, GUNUNGSEMPU, PR BIPIK, PR TAMAN MAS, PR. PADMA RESIDEN, PR GRIYA HINGGIL, PR TIRTO BANGUNJIWO, PR DALEM AGENG, CIKALAN, PR TASNEM, DONOTIRTO, NGENTAK Dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Karangduwet Karangrejek, Dn. Karangsari Karangrejek, Dn. Pacing Pacarejo, Ds. Duwet Wonosari & Ds. Mulo Wonosari