Cuaca Hari Ini: Yogyakarta Diguyur Hujan Ringan, Sleman Cerah

Kamis, 16 Oktober 2025 – 08:05 WIB
Cuaca Hari Ini: Yogyakarta Diguyur Hujan Ringan, Sleman Cerah
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.

Secara umum, sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di DIY diprediksi mengalami Hujan Ringan, meskipun satu wilayah diprakirakan cerah.

Data prakiraan cuaca untuk kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini adalah sebagai berikut:

Empat dari lima wilayah di DIY diprakirakan akan mengalami kondisi hujan ringan:

• Kulon Progo: Cuaca diprakirakan Hujan Ringan. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 °C, dengan tingkat kelembaban mencapai 66–95%.

• Bantul: Wilayah Bantul juga diprakirakan mengalami Hujan Ringan. Suhu udara di Bantul diperkirakan berada dalam rentang 23–32 °C, dan tingkat kelembaban berkisar antara 62–99%.

• Gunungkidul: Prakiraan cuaca menunjukkan Hujan Ringan di Gunungkidul. Suhu yang diprediksi berada di kisaran 24–31 °C, dengan tingkat kelembaban antara 58–93%.

• Kota Yogyakarta: Ibu kota provinsi ini diprakirakan mengalami Hujan Ringan. Suhu udara diprediksi antara 24–33 °C, dan kelembaban berkisar 61–96%.

Sementara itu, Sleman diprakirakan akan mengalami kondisi Cerah. Suhu udara di Sleman diperkirakan berkisar antara 23–32 °C, dengan tingkat kelembaban mencapai 60–98%.
