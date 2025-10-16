Tolak Pacarnya Diantar Ojol, Pria di Bantul Mengamuk

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang driver ojek online (ojol) mendapatkan perlakuan kurang pantas.

Kejadian tersebut bermula saat driver ojol bernama Budi menerima orderan Goride di Palbapang, Kabupaten Bantul.

Berdasarkan keterangan polisi, Budi menerima pesanan mengantar pacar pelaku IGS.

"Sesampainya di lokasi, pelaku melarang korban untuk mengantarkan pacarnya dan meminta korban membatalkan pesanan," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto, Kamis (16/10).

Kemudian, Budi menerima permintaan pelaku dan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Namun, korban tiba-tiba dikejar pelaku yang mengira Budi meneriakinya.

Pelaku mengejar Budi hingga terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis celurit.

"Sabetan celurit tersebut mengenai helm korban," katanya.