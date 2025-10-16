JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Tolak Pacarnya Diantar Ojol, Pria di Bantul Mengamuk

Tolak Pacarnya Diantar Ojol, Pria di Bantul Mengamuk

Kamis, 16 Oktober 2025 – 19:01 WIB
Tolak Pacarnya Diantar Ojol, Pria di Bantul Mengamuk - JPNN.com Jogja
Sejumlah driver ojek online di Bantul mengawal kasus penganiayaan yang menimpa rekan mereka pada Rabu (15/10). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang driver ojek online (ojol) mendapatkan perlakuan kurang pantas.

Kejadian tersebut bermula saat driver ojol bernama Budi menerima orderan Goride di Palbapang, Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan keterangan polisi, Budi menerima pesanan mengantar pacar pelaku IGS.

Baca Juga:

"Sesampainya di lokasi, pelaku melarang korban untuk mengantarkan pacarnya dan meminta korban membatalkan pesanan," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto, Kamis (16/10).

Kemudian, Budi menerima permintaan pelaku dan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Namun, korban tiba-tiba dikejar pelaku yang mengira Budi meneriakinya. 

Baca Juga:

Pelaku mengejar Budi hingga terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis celurit.

"Sabetan celurit tersebut mengenai helm korban," katanya. 

Seorang pria di Kabupaten Bantul menganiaya seorang driver ojek online menggunakan celurit.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   ojol bantul penganiayaan driver ojol ojol jogja penganiayaan ojol ojol bantul polres bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU