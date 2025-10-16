Ratusan Siswa SMA 1 Teladan Yogyakarta Diduga Keracunan MBG, 33 Siswa Tak Masuk Sekolah

JPNN.com

Kamis, 16 Oktober 2025 – 19:15 WIB
Petugas SPPG mengambil makanan MBG dari SMA 1 Teladan Yogyakarta pada Kamis (16/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan siswa SMA 1 Teladan Yogyakarta diduga keracunan makanan sesuai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (15/10).

Kepala SMAN 1 Yogyakarta Ngadiya menyebut sebanyak 426 siswa mengalami gejala sakit perut dan diare.

"Siswa yang tidak masuk ada 33 orang," kata Ngadiya pada Kamis (16/10).

Kendati demikian, ia menegaskan tidak ada siswa yang dirujuk ke rumah sakit. 

Menurut kepsek, gejala sakit dirasakan siswanya sejak pukul 01.00-03.00 WIB.

Pihak sekolah telah bertemu dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wirobrajan. 

Ngadiya menegaskan pihak SPPG akan bertanggung jawab atas kelalaian dalam penyajian makanan kepada ratusan siswa tersebut.

Meskipun terjadi dugaan keracunan distribusi MBG tetapi disalurkan kepada siswa SMA 1 Teladan Yogyakarta hari ini.

Ratusan siswa SMA 1 Teladan Yogyakarta diduga keracunan makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
