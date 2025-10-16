Ratusan Siswa SMA 1 Teladan Yogyakarta Diduga Keracunan MBG, 33 Siswa Tak Masuk Sekolah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan siswa SMA 1 Teladan Yogyakarta diduga keracunan makanan sesuai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (15/10).

Kepala SMAN 1 Yogyakarta Ngadiya menyebut sebanyak 426 siswa mengalami gejala sakit perut dan diare.

"Siswa yang tidak masuk ada 33 orang," kata Ngadiya pada Kamis (16/10).

Baca Juga: Produksi yang Besar Jadi Pemicu Keracunan MBG

Kendati demikian, ia menegaskan tidak ada siswa yang dirujuk ke rumah sakit.

Menurut kepsek, gejala sakit dirasakan siswanya sejak pukul 01.00-03.00 WIB.

Pihak sekolah telah bertemu dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wirobrajan.

Baca Juga: Pakar Gizi UGM Ungkap Cara Mencegah Keracunan MBG

Ngadiya menegaskan pihak SPPG akan bertanggung jawab atas kelalaian dalam penyajian makanan kepada ratusan siswa tersebut.

Meskipun terjadi dugaan keracunan distribusi MBG tetapi disalurkan kepada siswa SMA 1 Teladan Yogyakarta hari ini.