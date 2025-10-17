Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 17 Oktober 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat (17/10).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : JAMBON, JLN KABUPATEN, BIRU, PANGGUNGAN, PR PANGGUNGAN, NUSUPAN, PR NOGOTIRTO, KAINGAN, PR GRAHA PERSADA, PATRAN, PR KWANTAN REGENCY BATURAN LOR, NGAWEN, MAYANGAN, BRAGASAN TRINI, DONOKITRI, PR LAVENDER, PR DEHANGGO MANSION, PR VILLA TERAKOTA, PR ALAMANDA dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penyisipan tiang
Lokasi Pekerjaan : Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta, Pencengan, UD Elma Jaya, Tambak, Gedung PLUT dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi PBPD
Lokasi Pekerjaan : PT. Mitra Adi Jaya, SPBU Berbah 44.555.34, PT. Perwita Karya Divisi Furniture, Dn Berbah, Dn Jabung, Dn Cangakan, Dn Demangan–Tangkisan, Dn Baran, Dn Kepuh, Dn Sanggrahan, BRI UNIT Berbah, Kantor Kapanewon Berbah, SMK Muhammadiyah
Berbah dan sekitarnya.
Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.
