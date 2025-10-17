Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 17 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat, 17 Oktober 2025.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca ini, sebagian besar wilayah DIY diprediksi akan diguyur hujan, dengan dua wilayah mengalami intensitas sedang.

Wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta diprakirakan mengalami hujan sedang pada 17 Oktober 2025.

Untuk Sleman, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23–33 °C, dengan tingkat kelembapan antara 58–93%.

Sementara itu, di Kota Yogyakarta, suhu udara juga berada di kisaran yang sama, yaitu 23–33 °C, dengan kelembapan antara 57–95%.

Adapun tiga kabupaten lainnya diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas yang lebih ringan.

Kulon Progo diprediksi mengalami hujan ringan. Suhu di Kulon Progo diperkirakan berada di rentang 23–30 °C, dengan kelembapan 65–98%.

Bantul juga diprakirakan terjadi hujan ringan. Suhu udara di Bantul berkisar antara 23–32 °C, dengan tingkat kelembapan 59–99%.