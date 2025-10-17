JPNN.com

Banyak Parkir Liar di Jalan Mangkubumi, Penyebab TKP Malioboro Sepi

Jumat, 17 Oktober 2025 – 10:43 WIB
Petunjuk arah menuju tempat parkir Malioboro di Jalan Abu Bakar Ali. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keberadaan kantung parkir tidak resmi di Jalan Mangkubumi dikeluhkan pengelola Tempat Khusus Parkir (TKP) Malioboro. 

TKP Malioboro merupakan kantung parkir yang dikelola warga yang direlokasi dari Parkiran Abu Bakar Ali.

Pengelola TKP Malioboro Doni Ruliyanto menyebut bus-bus lebih memilih memarkirkan kendaraannya di kantung parkir di Jalan Mangkubumi tersebut. 

Baca Juga:

"Kendalanya itu kan di Jalan Mangkubumi ada kantung parkir tidak resmi. Jadi, mereka lebih memilih yang di sana karena jaraknya lebih dekat," kata Doni, Rabu (15/10).

Mereka berharap pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan terhadap parkir liar yang ada di Jalan Mangkubumi tersebut. 

Pascarelokasi lima bulan yang lalu, TKP yang berada di Jalan Abu Bakar Ali itu tampak sepi.

Baca Juga:

Pedagang lebih memilih menutup dagangan mereka karena hanya hari-hari tertentu ada bus pariwisata yang memarkir kendaraannya. 

"Pedagang mengeluh. Kalau enggak mengeluh, enggak sampai kami minta audiensi sama pak wali kota biar memberikan solusi," katanya.

Pengelola Tempat Khusus Parkir (TKP) Malioboro berharap pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan parkiran liar di Jalan Mangkubumi.
