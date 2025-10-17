JPNN.com

Jumat, 17 Oktober 2025 – 11:30 WIB
Pemerintah DIY Merespons Keracunan MBG di SMA 1 Yogyakarta - JPNN.com Jogja
SPPG Wirobrajan mengambil kembali MBG di SMAN 1 Yogyakarta pada Kamis (16/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merespons dugaan keracunan makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMA 1 Yogyakarta.

Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah 900-an siswa menyatap jatah MBG pada Rabu siang (15/10).

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wirobrajan.

“Informasinya, harusnya makanan dimasak agak siang, tetapi dimasak kemruputen (lebih awal) karena kokinya ada yang sakit,” ujar Ni Made pada Kamis (16/10).

Menurut Ni Made, jatah MBG untuk SMA 1 Yogyakarta dimasak bebarengan dengan jatah pagi untuk SD.

Dia meminta agar SPPG mencatumkan kandungan gizi dan waktu layak konsumsi pada makanan yang akan didistribusikan.

Kepala SMAN 1 Yogyakarta Ngadiya menyebut dari 972 siswa sebanyak 426 siswanya sakit diduga keracunan makanan.

"Itu juga tidak menutup kemungkinan ada sebab lain (sakitnya), tetapi yang hari ini kami konfirmasi dari siswa kami 972, itu ada yang sakit 426 orang,” kata kepsek.

Begini respons pemerintah provinsi DIY sesuai ratusan siswa SMA 1 Yogyakarta diduga keracunan MBG.
