Sultan HB X Ingin Pelaksanaan Program MBG Dievaluasi Menyeluruh

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengomentari kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMA 1 Yogyakarta.

Menurut Sri Sultan, pengolahan makanan yang tidak mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan fasilitas akan menimbulkan masalah.

Menurut dia, penyajian makanan dalam jumlah besar membutuhkan sistem penyimpanan dan peralatan yang memadai.

"Mestinya kalau ayam dan daging sapi dimasak besok, ya, paling lambat sore ini dibeli. Kalau enggak dikasih freezer kan ya sudah biru, digoreng yo mesti mabuk," kata Sri Sultan, Jumat (17/10).

Raja Keraton Yogyakarta itu menilai masih banyak pelaksana di lapangan yang belum memahami risiko teknis dalam memproduksi makanan massal.

"Hal-hal seperti itu kalau tidak dipahami mereka yang berada di dapur sampai kapan pun keracunan masih ada. Berarti perlu evaluasi secara menyeluruh," katanya.

Kemudian, jumlah tenaga masak perlu disesuaikan pula dengan jumlah porsi untuk menjaga kualitas makanan yang akan disajikan.

Sebelumnya, sebanyak 426 siswa SMA 1 Teladan Yogyakarta diduga keracunan seusai menyantap MBG pada Rabu (15/10).