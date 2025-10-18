JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025

Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 08:07 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025 - JPNN.com Jogja
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Sabtu (18/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Baca Juga:

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : pemasangan konstruksi guna layanan PBPD
Lokasi Pekerjaan : Jl Pakel Baru dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penjumperan guna layanan PBPD
Lokasi Pekerjaan : GG Sedayu Jl perumnas seturan dan sekitarnya

Baca Juga:

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.

Listrik akan kembali normal apabila proses perbaikan telah diselesaikan oleh petugas PLN.

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini jadwal pemadaman listrik hari ini Pemadaman listrik jogja info Pemadaman Listrik hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU