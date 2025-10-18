Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Sabtu (18/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : pemasangan konstruksi guna layanan PBPD

Lokasi Pekerjaan : Jl Pakel Baru dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penjumperan guna layanan PBPD

Lokasi Pekerjaan : GG Sedayu Jl perumnas seturan dan sekitarnya

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.

Listrik akan kembali normal apabila proses perbaikan telah diselesaikan oleh petugas PLN.