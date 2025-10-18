Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Sabtu (18/10).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : pemasangan konstruksi guna layanan PBPD
Lokasi Pekerjaan : Jl Pakel Baru dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penjumperan guna layanan PBPD
Lokasi Pekerjaan : GG Sedayu Jl perumnas seturan dan sekitarnya
Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.
Listrik akan kembali normal apabila proses perbaikan telah diselesaikan oleh petugas PLN.
