Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Siang dan Sore Turun Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (18/10).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.
Bagi yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Cerah
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
