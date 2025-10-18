Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Salah satu film yang sedang ramai ditonton adalah "Rangga & Cinta" (2025) yang mengangkat kisah remaja di bangku SMA, dengan tokoh utama Cinta, seorang siswi populer, ceria, dan berprestasi yang hidup dengan nyaman bersama sahabat-sahabat setianya.

Cerita dimulai ketika Cinta mengikuti lomba puisi di sekolah dan kalah dari Rangga, siswa pendiam dan misterius yang tidak dikenal banyak orang. Awalnya, Cinta merasa kesal namun lama-kelamaan ia jadi penasaran dan mulai tertarik pada Rangga.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.

Yuk, simak jadwal tayang film-film di beberapa bioskop di Jogja pada hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025:

1. Ambarukmo Plaza (XXI)

| Rangga & Cinta: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20 |

| Black Phone 2: 12:05, 16:35 |

| Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10 |

| Getih Ireng: 12:25, 14:30, 16:35, 18:40, 20:50 |

| Jangan Panggil Mama Kafir: 12:35, 14:40, 16:45, 21:05 |

| The Smashing Machine: 14:15, 18:45 |

| Tron: Ares: 18:50, 21:05 |