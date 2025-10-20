Gegara Menganiaya Driver Ojol, Pria di Bantul Terancam Penjara 10 Tahun

JPNN.com

Senin, 20 Oktober 2025 – 12:52 WIB
Konferensi pers ungkap kasus penganiayaan oleh Polres Bantul pada Jumat (17/10). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pria berinisial IGS warga Mangunan, Dlingo, Bantul harus berurusan dengan pihak kepolisian. 

Pasalnya, pria berumur 26 tahun tersebut menganiaya driver ojek online.

Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Achmad Mirza mengatakan pelaku menganiaya korban menggunakan celurit.

"Awalnya korban mendapat pesanan untuk menjemput teman wanita pelaku di wilayah Serut. Sesampainya di lokasi, pelaku malah melarang korban untuk menjemput teman wanita pelaku," AKP Achmad Mirza, Jumat (17/10).

Kemudian, pelaku meminta agar pesanan tersebut dibatalkan. 

Pelaku merasa tersinggung dengan perkataan sang driver ojol sehingga terjadi aksi kejar-kejaran.

“Selanjutnya pelaku melakukan penganiayaan dengan senjata tajam jenis celurit. Namun, sabetan celurit tersebut mengenai helm korban," ujarnya. 

Keduanya sempat bertikai dengan tangan kosong, tetapi cepat dilerai oleh warga sekitar. 

Seorang pria di Kabupaten Bantul menganiaya seorang driver ojol karena hal sepele ini.
