Pemkot Jogja Respons Keluhan PKL dan Jukir Eks ABA

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo merespons keluhan pedagang dan juru parkir yang menempati eks Menara Kopi.

Semenjak direlokasi lima bulan yang lalu, mereka mengeluhkan sepinya aktivitas di tempat parkir tersebut.

"Nanti kami arahkan agar bus wisata parkir di sini saja. Lahannya cukup luas dan bisa untuk manuver bus besar,” kata Hasto, Minggu (19/10).

Selain itu, Hasto juga akan memutar otak agar tempat parkir yang berada di Jalan Abu Bakar Ali ini ramai pengunjung.

“Tadi juga pesan dari pedagang supaya lokasi ini dipromosikan secara online dan diberi petunjuk arah yang jelas. Itu juga akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengatakan pihaknya akan merumuskan jalur bus pariwisata menuju area parkir Malioboro.

"Sangat memungkinkan karena yang namanya rekayasa itu bisa dilakukan,” kata Agus.

Selain rekayasa lalu lintas, Pemkot Yogyakarta bakal membuat zebra cross ke arah Malioboro dan halte Trans Jogja permanen. (mcr25/jpnn)