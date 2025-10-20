Festival Lampion Terbang Hadir Kembali, Siap Hiasi Langit Jogja

JPNN.com

Senin, 20 Oktober 2025 – 18:20 WIB
Kemeriahan festival lampion terbang Jogja. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Festival lampion terbang Jogja akan diselenggarakan di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul pada Sabtu (25/10).

Festival lampion edisi ke-8 ini dibuka mulai pukul 15.00 WIB.

Kemudian, penerbangan lampion dijadwalkan pukul 22.30 WIB.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul Saryadi mengatakan pihak penyelenggara ingin menjaga lingkungan selama even tersebut. 

"Tim kebersihan dari masyarakat sekitar telah disiagakan untuk melakukan pembersihan pascaacara. Targetnya, pada Minggu pagi pantai sudah kembali bersih dan siap menyambut wisatawan seperti biasa," kata Saryadi. 

Selain itu, panitia dari Inspiratif Production mengadakan “Sayembara Sampah Lampion” untuk mengajak masyarakat turut menjaga kebersihan pantai setelah penerbangan lampion.

"Kami ingin menghadirkan momen di mana cahaya lampion menjadi simbol doa dan semangat baru, sekaligus menjaga keseimbangan antara hiburan dan kepedulian lingkungan," ujarnya. 

Pengunjung nantinya juga akan disuguhkan penampilan musik dari musisi ternama, yaitu Tri Suaka, Secangkir Kustik feat Selin, ML Project Band hingga hiburan stand up comedy. (mcr25/jpnn)

Festival lampion terbang Jogja kembali hadir pada akhir pekan ini. Ini jadwal dan lokasi acaranya.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

