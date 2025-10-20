Yogyakarta Punya Anggaran Rp 100 Juta Per Kelurahan untuk Mengatasi Stunting

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan bahwa anggaran dari program pengentasan stunting harus tepat sasaran.

Anggota Dewan dari Partai PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa mereka akan membantu mempercepat penanganan stunting dengan program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, percepatan penanganan masalah stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terus diperkuat melalui sosialisasi regulasi daerah, penguatan gotong royong masyarakat, dan keterlibatan pihak swasta.

"Sejak 2025 kami sudah memperjuangkan Rp 4,5 miliar. Setiap kelurahan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 100 juta yang secara spesifik ditujukan untuk penanganan masalah stunting," katanya.

Eko mengatakan alokasi dana Rp 100 juta di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta utamanya digunakan untuk membantu anak-anak yang bermasalah dengan berat badan dan ibu hamil yang kurang sehat.

"Kami harap anggaran tersebut tepat sasaran utamanya bagi balita, ibu hamil dan calon pengantin yang memerlukan bantuan dan pendampingan akibat kurang berat badan dan berbagai aspek lainnya," katanya.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut alokasi dana ini berdampak terhadap penurunan angka stunting.

"Kota Yogyakarta berhasil menurunkan angka stunting. Kami jelas berterima kasih dengan alokasi Rp 100 juta untuk kelurahan," ujarnya.