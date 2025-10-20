Ribuan Perempuan Skrining Kanker Payudara di RS Siloam Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 3.304 perempuan di Yogyakarta berpartisipasi dalam pemeriksaan USG kanker payudara gratis yang diselenggarakan Siloam Hospitals.

Kegiatan ini digelar selama tujuh hari, pada 13-19 Oktober 2025 di Lippo Plaza Yogyakarta.

Pemeriksaan USG kanker payudara tersebut sekaligus memecahkan rekor MURI dengan jumlah peserta perempuan terbanyak secara seri.

Executive Director Siloam Hospitals Yogyakarta Siti Nurtata Rizki mengapresiasi antusiasme masyarakat dan tim medis dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Capaian 3.304 peserta bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa kesadaran akan deteksi dini semakin tumbuh di masyarakat," ujarnya, Senin (20/10).

Siti mengatakan Siloam Hospitals akan memperluas jangkauan program ini ke seluruh penjuru negeri.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial berkelanjutan Semangat Lawan Kanker (Selangkah) yang telah dijalankan Siloam sejak 2023.

Ketua MURI Semarang Ari Andriyani mengatakan rekor ini bukan hanya pengakuan atas jumlah peserta.