JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Ribuan Perempuan Skrining Kanker Payudara di RS Siloam Yogyakarta

Ribuan Perempuan Skrining Kanker Payudara di RS Siloam Yogyakarta

Senin, 20 Oktober 2025 – 19:15 WIB
Ribuan Perempuan Skrining Kanker Payudara di RS Siloam Yogyakarta - JPNN.com Jogja
Antusiasme masyarakat Jogja mengikuti pemeriksaan USG kanker payudara di Lippo Plaza. Foto: Siloam Hospitals

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 3.304 perempuan di Yogyakarta berpartisipasi dalam pemeriksaan USG kanker payudara gratis yang diselenggarakan Siloam Hospitals. 

Kegiatan ini digelar selama tujuh hari, pada 13-19 Oktober 2025 di Lippo Plaza Yogyakarta. 

Pemeriksaan USG kanker payudara tersebut sekaligus memecahkan rekor MURI dengan jumlah peserta perempuan terbanyak secara seri.

Baca Juga:

Executive Director Siloam Hospitals Yogyakarta Siti Nurtata Rizki mengapresiasi antusiasme masyarakat dan tim medis dalam menyukseskan kegiatan tersebut. 

“Capaian 3.304 peserta bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa kesadaran akan deteksi dini semakin tumbuh di masyarakat," ujarnya, Senin (20/10).

Siti mengatakan Siloam Hospitals akan memperluas jangkauan program ini ke seluruh penjuru negeri.

Baca Juga:

Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial berkelanjutan Semangat Lawan Kanker (Selangkah) yang telah dijalankan Siloam sejak 2023.

Ketua MURI Semarang Ari Andriyani mengatakan rekor ini bukan hanya pengakuan atas jumlah peserta.

Lebih dari tiga ribu perempuan melakukan skrining kanker payudara yang diselenggarakan oleh RS Siloam Yogyakarta. Jumlah itu mencatat rekor MURI.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kanker payudara rekor muri Siloam Hospitals pemeriksaan kanker payudara rs siloam yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU