JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Hari Ini Jogja Diguyur Hujan, Siapkan Payung dan Jas Hujan

Hari Ini Jogja Diguyur Hujan, Siapkan Payung dan Jas Hujan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 05:00 WIB
Hari Ini Jogja Diguyur Hujan, Siapkan Payung dan Jas Hujan - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (21/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah diguyur hujan sejak pagi hingga malam hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Baca Juga:

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Baca Juga:

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksi bakal diguyur hujan sepanjang hari pada hari ini, Selasa 21 Oktober 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja cuaca Yogyakarta Cuaca hari ini cuaca bmkg prediksi cuaca hari ini BMKG prakiraan cuaca Yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU