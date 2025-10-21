Hari Ini Jogja Diguyur Hujan, Siapkan Payung dan Jas Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (21/10).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah diguyur hujan sejak pagi hingga malam hari.
Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksi bakal diguyur hujan sepanjang hari pada hari ini, Selasa 21 Oktober 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News