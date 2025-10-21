ITF Bawuran Belum Optimal, Sultan HB X Tinjau Kapasitas Pengolahan Sampah

JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 19:30 WIB
ITF Bawuran di Bantul. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama para bupati dan wali kota se-DIY, meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah dengan sistem Intermediate Treatment Facility (ITF) di Kelurahan Bawuran, Kabupaten Bantul, pada Selasa (21/10).

Peninjauan ini dilakukan setelah rapat koordinasi di Kepatihan Yogyakarta, sebagai bagian dari upaya Pemda DIY untuk menyamakan visi penanganan sampah dan memutuskan dua opsi kebijakan: pengelolaan sampah mandiri oleh daerah atau diserahkan kepada program PSEL (Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik) pemerintah pusat.

Seusai meninjau seluruh proses pengelolaan, Sri Sultan mengakui adanya keterbatasan pada fasilitas tersebut.

"Sudah bagus pengelolaan sampah di ITF Bawuran ini, cuma belum sesuai rencana kapasitas awal," kata Sultan.

Pengelola ITF Bawuran Bantul Yuli Budi Sasangka membenarkan bahwa fasilitas yang baru beroperasi enam bulan itu belum mampu mencapai target kapasitas yang direncanakan.

Pada mulanya, ITF Bawuran diproyeksikan dapat mengolah sampah hingga 40 ton per hari.

Namun, saat ini, kemampuan maksimal pengolahan sampah yang didatangkan dari Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta tersebut baru berkisar antara 25 hingga 30 ton per hari.

Yuli Budi Sasangka menambahkan bahwa kapasitas tersebut masih bisa ditingkatkan.

Gubernur DIY Sultan HB X ingin kapasitas pengolah sampah di ITF Bawuran ditingkatkan, sesuai dengan target awal, yaitu 40 ton per hari.
