Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 22 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (22/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan

Lokasi Pekerjaan : JL ADI SUCIPTO, BANTULAN, TEMPEL, NGENTAK DP1 CATURTUNGGAL, Respati Jl. Adisucipto, Stikom Akindo, LPP garden Hotel, JOGJA REGENCY, JANTI, AMBARUKMO, GOWOK CTT, JANTI, TEMPEL, ROYAL AMBARUKMO, TEMPEL (VICTORIA RESIDENCE), Eastparc Hotel Supply Gejayan, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya , Demangan baru dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Ds. Semoyo Pathuk, Ds. Salam Pathuk, Ds. Kalipentung, Dn. Doga Nglanggeran, Ds. Beji Pathuk & Ds. Putat Pathuk

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Degan, Klepu, Brajan, Sendat, Ngroto, Jetis, Nogosari, Banjarasri, Klendrekan, Ngroto, Jarakan dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : DN BANYUTEMUMPANG, KALIBEROT, SAMBIKEREP, PR FASCO VILLAGE, PR PANDAN ASRI, GUWOSARI PAJANGAN, SAMBIKEREP, PETUNG