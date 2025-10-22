Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 22 Oktober 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (22/10).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan
Lokasi Pekerjaan : JL ADI SUCIPTO, BANTULAN, TEMPEL, NGENTAK DP1 CATURTUNGGAL, Respati Jl. Adisucipto, Stikom Akindo, LPP garden Hotel, JOGJA REGENCY, JANTI, AMBARUKMO, GOWOK CTT, JANTI, TEMPEL, ROYAL AMBARUKMO, TEMPEL (VICTORIA RESIDENCE), Eastparc Hotel Supply Gejayan, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya , Demangan baru dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Ds. Semoyo Pathuk, Ds. Salam Pathuk, Ds. Kalipentung, Dn. Doga Nglanggeran, Ds. Beji Pathuk & Ds. Putat Pathuk
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Degan, Klepu, Brajan, Sendat, Ngroto, Jetis, Nogosari, Banjarasri, Klendrekan, Ngroto, Jarakan dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : DN BANYUTEMUMPANG, KALIBEROT, SAMBIKEREP, PR FASCO VILLAGE, PR PANDAN ASRI, GUWOSARI PAJANGAN, SAMBIKEREP, PETUNG
