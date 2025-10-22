Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sleman Hujan Petir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (22/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan sedang

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman

Pagi: Berawan

Siang: Hujan petir

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan sedang

Malam: Berawan