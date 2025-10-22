Epson Luncurkan Printer Signage Terbaru: Hasil Warna Lebih Akurat, Cepat dan Stabil

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson secara resmi memperkenalkan printer signage terbarunya, SureColor SC-S9130, dalam acara akbar Epson LFP Innovation Day 2025 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski pada Rabu (22/10).

Peluncuran ini menegaskan komitmen Epson dalam mendorong batas inovasi bagi industri Large Format Printer (LFP).

Acara bersejarah ini dihadiri langsung oleh Presiden Global, Representaive Director, dan CEO Seiko Epson Corporation (SEC), Junkichi Yoshida, yang menyaksikan peluncuran perdana SC-S9130 secara eksklusif di Indonesia.

SureColor SC-S9130, yang merupakan penerus model SC-S80670, dirancang untuk menjawab tuntutan bisnis signage yang mengutamakan akurasi, efisiensi, dan fleksibilitas.

Printer ini unggul berkat perpaduan kualitas gambar luar biasa dengan performa cetak yang cepat dan stabil.

Terobosan utama SC-S9130 terletak pada kemampuan warnanya. Printer ini menggunakan 11 warna tinta, termasuk tambahan tinta Green (Hijau) terbaru.

Teknologi ini memungkinkan SC-S9130 menghasilkan spektrum warna yang lebih luas, lebih hidup, dan sangat akurat sehingga menjadikannya ideal untuk cetakan display brand mewah, grafik jendela, tekstil, hingga seni rupa. Printer ini mendukung ukuran tinta 800ml dan 1500ml.

SC-S9130 dilengkapi printhead terbaru dengan 9.600 nozzle yang menghasilkan peningkatan kecepatan cetak hingga 5 persen pada mode default. Dua baris nozzle tinta putih memastikan opasitas yang lebih baik dan mengurangi garis (banding).