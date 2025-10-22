Wabup Gunungkidul Tegaskan SPPG Harus Memiliki Standar Kualitas Gizi
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki standar kualitas dalam menyajikan makanan bergizi gratis (MBG).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat meresmikan SPPG Kepek, Wonosari pada Senin malam (20/10).
Joko mengingatkan bahwa SPPG harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan MBG.
"Jangan sampai terjadi keracunan massal akibat lemahnya pengawasan,” kata Joko.
Menurutnya, dalam menyajikan makanan massal memiliki risiko jika tidak ada kontrol ketat terhadap bahan baku, proses memasak hingga penyajian.
“Saya menegaskan pentingnya standar kebersihan, sanitasi dan pengawasan mutu gizi diterapkan secara disiplin agar program baik ini benar- benar membawa manfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” katanya.
Pihak Yayasan Sanggar Pawon Group Mustofa Ansori menerangkan bahwa saat ini ada empat dapur yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Menurutnya, SPPG dibawah Yayasan Sanggar Pawon tersebut siap mengambil dan menampung bahan mentah dari petani dan peternak.
