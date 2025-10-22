3 Penyakit yang Mendominasi Hasil Cek Kesehatan Gratis
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau lebih dari 41,89 juta peserta di seluruh Indonesia mengungkap tiga jenis penyakit yang paling banyak ditemukan di masyarakat: sakit gigi, hipertensi (tekanan darah tinggi), dan diabetes mellitus (gula darah).
Total masyarakat yang mendaftar program ini mencapai sekitar 44,9 juta jiwa.
Angka tinggi penderita sakit gigi menjadi perhatian khusus. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Gadjah Mada (UGM), drg. Asikin Nur menyoroti bahwa dominasi sakit gigi disebabkan oleh lemahnya kesadaran dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut yang konsisten.
"Kebiasaan menjaga kebersihan mulut seharusnya terbentuk secara konsisten,” kata Asikin, Rabu (22/10).
Faktor Utama Pemicu Sakit Gigi
Menurut Asikin, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus sakit gigi, meliputi:
- Pola Konsumsi: Kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis dengan kandungan glukosa tinggi, yang secara langsung meningkatkan risiko sakit gigi.
- Kebersihan Mulut Buruk: Rendahnya kesadaran atau pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut.
- Akses Layanan Terbatas: Minimnya akses terhadap layanan fasilitas kesehatan yang masih terbatas, terutama di daerah tertentu.
Sakit gigi ternyata menjadi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat saat mengikuti program cek kesehatan gratis.
