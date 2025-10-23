JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 23 Oktober 2025

Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 23 Oktober 2025

Kamis, 23 Oktober 2025 – 07:27 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 23 Oktober 2025 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik Jogja hari ini. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (23/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Baca Juga:

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Mijahan Semanu, Dn. Wukirsari Baleharjo & Dn. Gedangsari Baleharjo,

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : DN BANYUTEMUMPANG, KALIBEROT, SAMBIKEREP, PR FASCO VILLAGE, PR PANDAN ASRI, GUWOSARI PAJANGAN, SAMBIKEREP, PETUNG

Baca Juga:

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 15.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Kularan, Ngrandu, Cokrodipan, SMA IT Abubakar dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.30 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn.Pelem, Dn.Sembung, Dn.Srowolan, Dn.Karanggeneng, Dn.Sumedang, Dn.Bunder, Dinas Kehutanan, BLK Sleman, Dn.Glondong, Dn.Pulowatu, Dn.Cepet, Dn.Beneran, Dn.Kalireso, dan Sekitarnya.

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 23 Oktober 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini jadwal pemadaman listrik Pemadaman listrik jogja pemadaman listrik yogyakarta jadwal pemadaman listrik hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU