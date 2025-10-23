Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 23 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (23/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Mijahan Semanu, Dn. Wukirsari Baleharjo & Dn. Gedangsari Baleharjo,

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : DN BANYUTEMUMPANG, KALIBEROT, SAMBIKEREP, PR FASCO VILLAGE, PR PANDAN ASRI, GUWOSARI PAJANGAN, SAMBIKEREP, PETUNG

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 15.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Kularan, Ngrandu, Cokrodipan, SMA IT Abubakar dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.30 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Pelem, Dn.Sembung, Dn.Srowolan, Dn.Karanggeneng, Dn.Sumedang, Dn.Bunder, Dinas Kehutanan, BLK Sleman, Dn.Glondong, Dn.Pulowatu, Dn.Cepet, Dn.Beneran, Dn.Kalireso, dan Sekitarnya.