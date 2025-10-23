JPNN.com

Kamis, 23 Oktober 2025 – 07:34 WIB
Jogja Hari Ini Diguyur Hujan, Siapkan Payung - JPNN.com Jogja
Cuaca hujan di Yogyakarta. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (23/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 23 Oktober 2025. Akan turun hujan sejak pagi hingga sore hari.
