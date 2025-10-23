Ada Keuntungan di Balik Sistem Gaji Tunggal ASN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan rencana implementasi sistem gaji tunggal (single salary) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebuah kebijakan yang disebut akan membawa dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan ASN dan efisiensi tata kelola birokrasi.

Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menyebut bahwa sistem ini adalah langkah maju yang esensial.

"Sistem gaji tunggal menyatukan seluruh komponen gaji yang selama ini terpisah, seperti tunjangan anak, istri, beras dan lainnya ke dalam satu gaji pokok ASN. Ini membuat sistem pemberian gaji lebih sederhana," ujar Agustinus di Yogyakarta, Rabu (22/10).

Penerapan single salary akan menyatukan berbagai tunjangan dan honor ke dalam satu komponen gaji pokok.

Hal ini tidak hanya mempermudah pemerintah dalam penghitungan anggaran, tetapi juga memungkinkan ASN untuk lebih fokus pada tugas dan kinerjanya tanpa perlu mencari tambahan penghasilan dari luar.

"Kalau sudah ada gaji tunggal, tidak ada lagi honor rapat atau panitia. ASN bisa fokus pada kinerja karena kompensasi sudah menyeluruh," jelas Agustinus.

Dampak Positif pada Kesejahteraan dan Kesenjangan

Dari sisi kesejahteraan, sistem gaji tunggal diproyeksikan akan meningkatkan nilai pensiun ASN. Mengingat besaran uang pensiun dihitung sekitar 75 persen dari gaji pokok, peningkatan gaji pokok secara otomatis akan menaikkan persentase tunjangan pensiun.

Selain itu, sistem ini juga berpotensi mengurangi kesenjangan penghasilan antara ASN di perkotaan dan daerah pedesaan melalui penerapan tunjangan kemahalan yang lebih proporsional.