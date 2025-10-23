442 ASN Sleman Raih Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 442 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima anugerah tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan negara atas dedikasi serta pengabdian ASN yang telah bekerja selama 10, 20, dan 30 tahun.

Penganugerahan diserahkan langsung oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sleman Makwan dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Wildan Solichin di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, Rabu (22/10).

Dalam sambutannya, Bupati Harda Kiswaya menegaskan bahwa ASN harus menyadari profesi mereka bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan pengabdian.

"Atas dasar itu ASN dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar aparatur negara, seperti integritas, profesionalisme, netralitas, dan semangat pelayanan," kata Harda.

Ia menekankan bahwa penghargaan ini melambangkan pengakuan atas integritas, dedikasi, dan konsistensi ASN dalam melayani masyarakat dan negara.

Harda juga menyebut bahwa berbagai capaian pembangunan dan kemajuan daerah Sleman tidak terlepas dari kerja keras seluruh aparatur.

Kepala BKPP Sleman Wildan Solichin memperinci bahwa dari total 442 ASN yang menerima tanda kehormatan ini berasal dari 30 perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sleman.