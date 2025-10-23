JPNN.com

Kamis, 23 Oktober 2025 – 19:10 WIB
Ratusan Ribu Warga Jogja Segera dapat Bantuan Bansos Beras dan Minyak Goreng - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Bansos beras dan minyak goreng. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perum Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras dan minyak goreng kepada 328.770 warga Jogja.

Bansos yang bersumber dari Badan Pangan Nasional itu rencananya akan disalurkan pada Oktober dan November 2025.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog DIY Dedi Aprilyadi mengatakan warga Jogja yang tercatat sebagai penerima bantuan pangan (PBP)  akan mendapatkan sepuluh kilogram beras.

Baca Juga:

"Selain itu, juga akan menerima minyak goreng dua liter per alokasi," kata Dedi, Kamis (23/10).

Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan tanggal penyaluran bansos tersebut. 

Menurutnya, saat ini masih dilakukan sosialisasi petunjuk teknis karena adanya penambahan komoditi minyak goreng.

Baca Juga:

"Selain itu juga masih dalam tahap verifikasi data karena ada penurunan jumlah PBP dari penyaluran yang sebelumnya 331.795 menjadi 328.770 PBP," katanya. 

Lebih lanjut, bansos beras dan minyak goreng nantinya akan disalurkan lewat kelurahan masing-masing PBP.

Sebanyak 328.770 warga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhak mendapatkan bansos berupa beras dan minyak goreng pada Oktober-November.
TAGS   bansos perum bulog yogyakarta penerima bansos bansos beras warga Jogja bansos jogja

