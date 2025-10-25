Tim SAR Evakuasi 2 Peserta Pelatihan dari Jalur Labuhan Merapi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim SAR gabungan mengevakuasi dua peserta kegiatan diklatsar Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) PWN DIY di jalur Labuhan Merapi, Hargobinangun, Pakem, Sleman pada Jumat (24/10).

Keduanya mengalami penurunan kondisi kesehatan.

Peserta diklatsar itu sebelumnya membuat bivak dan beristirahat di jalur Labuhan Merapi.

Kepala Kantor SAR Kamal Riswandi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan sekira pukul 00.10 WIB.

"Berdasarkan laporan, dua orang peserta kegiatan pelatihan mengalami penurunan kondisi fisik dan membutuhkan proses evakuasi segera," katanya.

Menurut Kamal, proses evakuasi harus melewati medan yang cukup menantang.

"Pukul 01.40 WIB kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat," katanya.

Kemudian, korban dibawa menuju RS PKU Muhammadiyah Sleman untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. (mcr25/jpnn)