JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Tim SAR Evakuasi 2 Peserta Pelatihan dari Jalur Labuhan Merapi

Tim SAR Evakuasi 2 Peserta Pelatihan dari Jalur Labuhan Merapi

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 15:41 WIB
Tim SAR Evakuasi 2 Peserta Pelatihan dari Jalur Labuhan Merapi - JPNN.com Jogja
Proses evakusi peserta diklatsar PWN DIY pada Jumat (24/10). Foto: Sar DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim SAR gabungan mengevakuasi dua peserta kegiatan diklatsar Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) PWN DIY di jalur Labuhan Merapi, Hargobinangun, Pakem, Sleman pada Jumat (24/10).

Keduanya mengalami penurunan kondisi kesehatan. 

Peserta diklatsar itu sebelumnya membuat bivak dan beristirahat di jalur Labuhan Merapi.

Baca Juga:

Kepala Kantor SAR Kamal Riswandi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan sekira pukul 00.10 WIB.

"Berdasarkan laporan, dua orang peserta kegiatan pelatihan mengalami penurunan kondisi fisik dan membutuhkan proses evakuasi segera," katanya. 

Menurut Kamal, proses evakuasi harus melewati medan yang cukup menantang. 

Baca Juga:

"Pukul 01.40 WIB kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat," katanya. 

Kemudian, korban dibawa menuju RS PKU Muhammadiyah Sleman untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. (mcr25/jpnn)

Dua peserta diklatsar mengalami penurunan kondisi kesehatan sehingga harus dievakuasi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sleman merapi jalur labuhan merapi diklatsar tim SAR

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU