Remaja Tenggelam di Sungai Progo Saat Memancing

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Lokasi kejadian remaja tenggelam di Sungai Progo pada Jumat (24/10). Foto: Humas Polres Kulon Progo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang remaja tenggelam di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (24/10).

Korban berinisial AUP (17) itu merupakan warga setempat. 

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan awalnya saksi mendengar suara anak minta tolong.

Saat dihampiri anak tersebut menunjuk ada orang tenggelam di sungai.

"Saksi langsung terjun ke sungai untuk menolong korban yang sudah tenggelam," katanya, Sabtu (25/10).

Selanjutnya, korban diangkat menuju pinggir sungai.

Menurut Iptu Sarjoko, korban saat itu sedang memancing.

Mata kail pancingnya lalu tersangkut sehingga korban nekat berenang ke tengah sungai. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

