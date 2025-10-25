Remaja Tenggelam di Sungai Progo Saat Memancing

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang remaja tenggelam di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (24/10).

Korban berinisial AUP (17) itu merupakan warga setempat.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan awalnya saksi mendengar suara anak minta tolong.

Baca Juga: Jogja Usulkan Pembangunan Tepi Sungai Menjadi PSN

Saat dihampiri anak tersebut menunjuk ada orang tenggelam di sungai.

"Saksi langsung terjun ke sungai untuk menolong korban yang sudah tenggelam," katanya, Sabtu (25/10).

Selanjutnya, korban diangkat menuju pinggir sungai.

Menurut Iptu Sarjoko, korban saat itu sedang memancing.

Mata kail pancingnya lalu tersangkut sehingga korban nekat berenang ke tengah sungai. (mcr25/jpnn)