Pasar Seni Gabusan Terbakar, 4 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran terjadi di Kompleks Pasar Seni Gabusan, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul pada Jumat (24/10).

Musibah yang terjadi sekitar pukul 21.30 WIB itu berdampak pada 14 unit kios.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan awalnya terdengar suara letusan dan atap genteng berjatuhan.

Kemudian, saksi mengecek kios di sebelah utara mengalami kebakaran.

Sejumlah warga yang ada di lokasi berupaya memadamkan sumber api di meteran listrik dengan peralatan seadanya.

Api juga berkobar di kios yang berada di dalam kompleks Pasar Seni Gabusan.

"Kemudian BPBD Bantul sampai di lokasi. Petugas berhasil memadamkan api dengan menggunakan 4 unit kendaraan pemadam kebakaran BPBD Bantul, 1 unit mobil PMI dan empat unit mobil Tagana," kata Iptu Rita, Sabtu (25/10).

Menurutnya, dugaan pemicu kebakaran karena konsleting listrik.