2 Pelajar Jogja Menyulap Ampas Tahu Menjadi Mi Instan

jogja.jpnn.com - Dua siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta Muhammad Hatan Fahlady dan Nasywaa Aliya Ramadhani Herendra memanfaatkan limbah tahu dan sukun untuk bahan baku mi instan.

Produk mereka ini tercetus melihat adanya ampas tahu yang terbuang begitu saja di pabrik sekitar Yogyakarta.

Kemudian, penggunaan buah sukun yang melimpah di Yogyakarta ikut mendukung ketahanan pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tepung impor.

Mi instan yang diberi nama MISHI ini dikombinasikan dengan tepung mocaf (singkong) dan minyak bunga matahari.

Menurut Hatan, awalnya adonan mi sering patah karena tidak menggunakan tepung terigu yang mengandung gluten. Akhirnya mereka menemukan komposisi yang pas untuk produknya.

“Kami ingin menghadirkan mi instan yang menyehatkan, tetapi tetap enak sekaligus membantu mengurangi limbah pangan,” ujar Hatan.

MISHI juga menggunakan kemasan eco-friendly food grade. Menurut Hatan, hal itu menegaskan komitmen mereka terhadap gaya hidup hijau dan keberlanjutan.

Melalui program kecil yang “MISHI Green Step”, Hatan dan Nasywaa bekerja sama dengan beberapa perajin tahu untuk mengolah ampas menjadi tepung bernilai jual tinggi.