Anggota DPRD DIY Dorong Roadmap AI dan Transformasi Digital

jogja.jpnn.com - YOGYAKARTA - Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Raden Stevanus Christian Handoko mendorong pemerintah daerah mengambil langkah strategis menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan transformasi digital.

Menurut dia, AI harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik.

"Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi ini dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Dia menekankan pentingnya penyusunan roadmap AI dan transformasi digital di tingkat nasional maupun daerah.

"Tanpa roadmap yang jelas, transformasi digital hanya akan berjalan sporadis. Perlu panduan bersama agar setiap daerah memiliki arah yang sama dalam membangun ekosistem digital," ujarnya.

Dia menilai DIY memiliki potensi besar untuk menjadi pioner regulasi AI dan digitalisasi layanan publik.

Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata dinilai bidang yang dapat segera merasakan dampak positif dari penerapan teknologi digital dan AI. (mcr25/jpnn)