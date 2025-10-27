JPNN.com

Senin, 27 Oktober 2025 – 16:26 WIB
Ada Bayi di Dalam Kardus dan Surat Permintaan Maaf - JPNN.com Jogja
Polisi mendatangi lokasi penemuan bayi di Wedomartani, Ngemplak, Sleman pada Minggu (26/10). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com - SLEMAN - Warga Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman Hari Susanto (47) menemukan bayi di teras rumahnya pada Minggu (26/10).

Awalnya Hari mendengar suara tangisan sekitar pukul 05.30 WIB.

Setelah dicek ternyata suara tangisan bayi di dalam kardus yang diletakkan di kursi.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan pihaknya lalu mendatangi lokasi penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki.

"Di dalam kardus petugas juga menemukan beberapa barang, antara lain selembar surat," kata Iptu Salamun.

Surat tersebut bertuliskan nama sang bayi dan permintaan maaf diduga orang tua bayi.

"Kondisi bayi tampak kuning diduga karena kurang asupan ASI. Namun, secara umum dalam keadaan sehat dan stabil," katanya. 

Kemudian, bayi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY untuk perawatan lebih lanjut. (mcr25/jpnn)

Warga Sleman Hari Susanto, menemukan bayi di dalam kardus, di teras rumahnya.

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

