Viral Insiden Hujan Api di Festival Lampion

Senin, 27 Oktober 2025 – 21:09 WIB
Ilustrasi lampion. Foto: Ricardo/JPNN

jogja.jpnn.com - BANTUL - Sejumlah lampion terbang menyangkut di pepohonan hingga ke payung pedagang di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul.

Kejadian itu viral di media sosial.

Lampion terbang tersebut berasal dari Festival Lampion Jogja yang digelar pada 25 Oktober 2025.

Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi, Dinas Pariwisata Bantul Markus Purnomo Adi mengatakan festival tetap berjalan kondusif meskipun ada insiden.

"Tetap berjalan lancar dengan keterbatasan dan kondisi," katanya pada Senin (27/10).

Dia memastikan pohon dan warung di sekitar lokasi acara dalam kondisi aman.

Markus mengatakan tidak ada korban luka dalam insiden itu.

Festival tahunan ini menjadi magnet dengan diikuti ribuan pengunjung.

Begini respons pihak terkait menyikapi viral video hujan api di medsos.
