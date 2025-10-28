JPNN.com

Selasa, 28 Oktober 2025 – 08:01 WIB
Segera Hadir Embarkasi Haji di Jogja - JPNN.com Jogja
Ilustrasi jemaah haji. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jogja.jpnn.com - YOGYAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah mengakselerasi penambahan embarkasi haji baru yang rencananya dibangun di Yogyakarta.

"Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk memperluas akses layanan haji di berbagai daerah. Salah satu langkah strategisnya, yakni dengan penambahan embarkasi haji baru di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (27/10).

Dahnil menjelaskan penambahan embarkasi haji di Yogyakarta ini merupakan wujud nyata dari semangat desentralisasi pelayanan haji, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Yogyakarta.

Menurut Dahnil, selama ini jemaah dari Yogyakarta dan sekitarnya harus berangkat melalui embarkasi Solo.

Jika embarkasi Yogyakarta hadir, waktu tempuh dan beban perjalanan jemaah bisa berkurang secara signifikan.

“Sehingga mereka dapat berangkat dengan lebih nyaman dan khusyuk,” ujar Dahnil.

Menurut dia, saat ini pembahasan tengah difokuskan pada penyusunan regulasi serta mekanisme akomodasi jemaah haji, termasuk rencana penggunaan hotel-hotel di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DIY.

“Kami berharap dukungan dari otoritas penerbangan serta seluruh pemangku kepentingan terkait dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI agar rencana ini dapat direalisasikan pada operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026,” ujar Dahnil. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

