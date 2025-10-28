Festival Literasi dan Arsip di Perpustakaan Jogja Bakalan Seru, 3 Hari

jogja.jpnn.com - YOGYAKARTA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menggelar Festival Literasi dan Arsip di Perpustakaan Kota Yogyakarta pada 28-30 Oktober 2025.

Festival tersebut bakal seru. Ada diskusi buku, lokakarya naskah kuno, obrolan angkringan literasi hingga pameran buku dan arsip.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta adalah Afia Rosdiana mengungkapkan penting festival literasi ini.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat membaca, menulis serta literasi sekaligus meneguhkan kesadaran akan pentingnya arsip sebagai memori kolektif dalam membangun peradaban dan identitas Kota Yogyakarta," kata Afia, Selasa (28/10).

Pameran arsip mengambil tema kawasan Kotabaru.

Menurut Afia, kawasan Kotabaru bukan hanya saksi sejarah perkembangan kota, tetapi juga menyimpan sejak sosial, budaya dan arsitektur.

Baca Juga: Lulusan UPN Jogja Diminta Memperkuat Literasi Digital

"Arsip-arsip tentang Kotabaru yang tersimpan di Lembaga Kearsipan Daerah telah diregistrasi oleh ANRI sebagai memori kolektif bangsa," katanya.

Masuknya kawasan Kotabaru dalam Memori Kolektif Bangsa (MKB) dianggap meneguhkan peran Jogja dalam menjaga memori bangsa.