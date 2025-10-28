Wali Kota Yogyakarta Meresmikan Muhammadiyah Corner

JPNN.com

Selasa, 28 Oktober 2025 – 17:12 WIB
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau koleksi di Muhammadiyah Corner pada Selasa (28/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meresmikan Muhammadiyah Corner di Perspustakaan Kota Yogyakarta pada Selasa (28/10).

Yogyakarta menjadi pionir kota yang memiliki Muhammadiyah Corner. Kota lain diharapkan bisa menyusul.

Menurut Ketua Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah Muchlas literasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas warga Yogyakarta.

“Salah satu dari program kami di dalam memperkenalkan Muhammadiyah dan sekaligus juga menggerakkan literasi warga adalah pendirian Muhammadiyah Corner di setiap tempat yang memungkinkan masyarakat bisa mengaksesnya,” kata Muchlas.

Dia berharap sinergi PP Muhammadiyah dengan Pemkot Yogyakarta bisa memajukan literasi di Kota Pelajar tersebut.

Hasto Wardoyo mengapresiasi langkah dalam memajukan literasi di Yogyakarta lewat Muhammadiyah Corner.

"Di sini ada sejarah Muhammadiyah dari awal sampai sekarang. Kemudian juga literatur-literatur dari Muhammadiyah banyak diberikan di sini," kata Hasto.

Mantan bupati Kabupaten Kulon Progo itu menekankan pentingnya kreativitas bukan hanya sekadar bekerja  

Pemkot Yogyakarta dan PP Muhammadiyah bersinergi memajukan literasi di Kota Pelajar tersebut.
