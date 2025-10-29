JPNN.com

Cuaca Jogja Hari Ini, Rabu 29 Oktober 2025: Siang dan Sore Hujan

Rabu, 29 Oktober 2025 – 06:35 WIB
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (29/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah pada pagi hari, tetapi akan turun hujan sejak siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

