Warga Jogja Kembali Menemukan Bayi, Kali Ini di Kotak Stirofoam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Padukuhan Ngentak, Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, menemukan bayi mungil yang tergeletak dalam kotak stirofoam pada Sabtu pagi (25/10).

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan bayi itu ditemukan sekitar pukul 05.00 WIB.

"Sekira pukul 05.00 WIB didapati sebuah kotak stirofoam berukuran 40x60 centimeter. Lalu dibuka ternyata berisi bayi berjenis kelamin perempuan," katanya.

Saat ditemukan warga, bayi itu dalam posisi berbungkus kain dan masih bernyawa.

Selain itu, di dalam kotak ditemukan sejumlah perlengkapan bayi, seperti kaos kaki, popok, tas hingga baju bayi.

"Selanjutnya, bayi dibawa ke RSUD Prambanan untuk diberikan pertolongan medis," ujarnya.

Pihak kepolisian langsung memeriksa saksi dan mencari bukti CCTV terkait dugaan pembuangan bayi tersebut.

Penemuan Bayi Lainnya

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, warga Jogja digegerkan oleh tiga kasus penemuan bayi di Kabupaten Sleman dan Bantul.