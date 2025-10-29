Tuntut Kenaikan UMP, Buruh Jogja Temui BPS untuk Menyinkronkan Data KHL

JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 10:30 WIB
Audiensi MPBI DIY dengan BPS DIY. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada Selasa (28/10).

Dalam audiensi tersebut, MPBI DIY menekankan bahwa kebijakan publik yang menyangkut buruh tidak boleh diambil berdasarkan asumsi dan tekanan politik. 

Koordinasi MPBI DIY Irsad Ade Irawan mengatakan bahwa kebijakan publik yang menyangkut kehidupan buruh harus berdasarkan data objektif.

Lebih lanjut, MPBI DIY mendorong BPS DIY aktif dalam melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Pasalnya, mereka menilai adanya jurang lebar hasil KHL dengan upah yang ditetapkan pemerintah. 

"Survei KHL partisipatif sangat penting untuk memastikan penetapan upah minimum benar-benar mencerminkan biaya hidup nyata masyarakat pekerja di DIY," katanya, Selasa (28/10).

Menurut Irsad, survei menunjukkan bahwa KHL di DIY berkisar antara Rp 3,6 juta dan Rp 4,4 juta per bulan.

"Jauh di atas UMP dan UMK DIY 2025," ujarnya. 

