Wali Kota Yogyakarta Prihatin dengan Rendahnya Minat Membaca Anak Muda

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyinggung fenomena anak muda yang mulai jarang membaca buku.

Menurutnya, anak muda saat ini lebih sering membaca pesan singkat yang ada di ponsel.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Festival Literasi dan Arsip dan Muhammadiyah Corner di Perpustakaan Kota Yogyakarta pada Selasa (28/10).

"Hari ini anak muda hanya membaca pesan WhatsApp, tetapi bacaan literasinya kurang," kata Hasto.

Hasto mengatakan bahwa rendahnya minat membaca buku bisa berdampak fatal karena seseorang bisa mendapatkan informasi yang menyesatkan.

"Banyak sekali yang tersesat karena yang dibaca itu literasi picisan, ilmu-ilmu pragmatis yang banyak menyesatkan. Bukan betul-betul ilmu asal usulnya ilmu," ujarnya.

Hasto bercerita pengalamannya saat masih menjadi dokter. Saat itu, kata dia, banyak pasien yang lebih merujuk informasi tentang kesehatan dari video-video yang tersebar di internet.

Dia berharap dengan diresmikan Muhammadiyah Corner bisa menambah wadah untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia.