Pelanggan Indosat DIY-Jateng Meningkat, Kini Pasang Target NCP 100 Persen

Kamis, 30 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Indosat Region Jateng-DIY mencatatkan kinerja menjanjikan. Foto: Indosat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Indosat Region Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah mencatat peningkatan jumlah pelanggan yang signifikan hingga kuartal III 2025.

Terhitung hingga September 2025, jumlah pelanggan Indosat di region DIY-Jateng mencapai 15,4 juta.

Angka tersebut menjadi penyumbang pelanggan Indosat terbesar di Indonesia. 

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan tantangan ekonomi mendorong Indosat terus adaptif dan fokus. 

"Dengan fondasi yang kuat, eksekusi yang disiplin, dan inovasi yang berorientasi pada tujuan, kami yakin dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian digital Indonesia," kata Vikram, Rabu (29/10).

Dia mengatakan bahwa Indosat saat ini sedang bertransformasi menjadi perusahaan berbasis artificial intelligence.

"Melalui transformasi berbasis AI, Indosat membuka perspektif baru dalam penciptaan nilai dan pengalaman digital," ujarnya. 

Indosat juga disebut sedang berusaha mencapai target Network Coverage Population (NCP) di region Jateng-DIY sebesar 100 persen pada akhir 2025.

Indosat Jateng-DIY menjadi region dengan jumlah pelanggan tertinggi di Indonesia. Akhir tahun ini memasang target NCP 100 persen.
