Ratusan Siswa dan Guru di Gunungkidul Diduga Keracunan MBG
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 695 siswa di Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul mengalami gejala pusing, mual, dan diare seusai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (28/10).
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan ia mendapat laporan bahwa dugaan keracunan MBG terjadi pada siswa SMK dan SMP.
“Dari jumlah siswa SMK Negeri 1 Saptosari sebanyak 1.154 anak, yang terdata mengalami gejala ada 476 anak, termasuk 10 guru," kata Endah saat menjenguk siswa di RSUD Saptosari pada Rabu (29/10).
Selain itu, ada 33 siswa yang tidak masuk sekolah, tetapi belum bisa dipastikan alasannya.
Kemudian, di SMP N 1 Saptosari terdapat 186 siswa dilaporkan mengalami gejala dari total 420 siswa.
Lebih lanjut, Endah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempercepat penanganan.
"Saya sudah menelepon seluruh kepala puskesmas dan RSUD untuk siaga dan memastikan kesiapan tenaga medis juga ambulans, jika sewaktu-waktu dibutuhkan," katanya.
Pemkab Gunungkidul selanjutnya akan menunggu hasil investigasi penyebab pasti keracunan MBG tersebut.
