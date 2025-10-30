Demo Buruh Jogja: Tuntut Kenaikan UMP Sesuai KHL

JPNN.com

Kamis, 30 Oktober 2025 – 18:49 WIB
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar mimbar bebas di Tugu Pal Putih pada Kamis (30/10). Foto: dok MPBI DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar mimbar bebas di Tugu Pal Putih, Kota Yogyakarta pada Kamis (30/10).

Di tengah rintik hujan, mereka menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan buruh.

MPBI DIY menuntut negara hadir untuk menata ulang struktur ekonomi yang dinilai timpang.

Koordinator MPBI DIY Irsad Ade Irwan mengatakan upah minimum atau UMR di DIY tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kami survei KHL, menemukan angka Rp 3,6 sampai Rp 4 juta. Artinya, buruh hidup dengan gaji yang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang layak," kata Irsad.

Menurut Irsad, UMR Jogja yang rendah membuat buruh mengalami defisit ekonomi dan sulit untuk menabung.

"Selain tidak punya tabungan, sulit mencicil rumah, juga akan menghambat anak-anak buruh untuk kuliah di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta," ujarnya. 

Untuk itu, mereka mendesak agar penetapan UMP se-DIY pada 2026 harus sesuai dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI DIY menggelar mimbar bebas di Tugu Pal Putih dalam memperjuangkan upah layak.
